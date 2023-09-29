В Казанском соборе Кириллова начали работать археологи

26 сентября в Казанском соборе в Кириллове в рамках подготовки проекта реставрации при поддержке благотворительного фонда «Наследие Русского Севера» начались археологические работы.

В первый день специалисты открыли неизвестный фундамент предыдущего храма, разобранного при строительстве Казанского собора, а также хорошо сохранившийся плиточный пол. На следующий день археологи обнаружили древние деревянные сваи под фундамент и места под леса.

Это уже третий этап проектных работ. Ранее на территории храма работали специалисты по лазерному сканированию, виду съемки, позволяющему создать трехмерную модель любого объекта и просчитать его геометрию, а также проводились геодезические работы.