Секреты вологодской кухни раскроют на международной выставке

[ Культура ]

4 ноября в Москве на территории ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлять свои достижения и достопримечательности все регионы страны, а также федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Одним из мероприятий станет мастер-класс от Вологодского колледжа сервиса «Секреты вологодской кухни». Участников ждет урок по приготовлению традиционных рогулек, сочней, калиток, ягодников и, конечно же, их дегустация.

«Колледжи региона представят свои мастер-классы по различным направлениям. Например, представители Вологодского колледжа сервиса научат гостей готовить по уникальным традиционным рецептам Вологодчины, познакомят с брендом «Настоящий вологодский продукт», — рассказала начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Лариса Святышева.

Теги: выставка вднх колледж сервиса мастер-класс
 

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Секреты вологодской кухни раскроют на международной выставке