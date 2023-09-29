Секреты вологодской кухни раскроют на международной выставке

4 ноября в Москве на территории ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлять свои достижения и достопримечательности все регионы страны, а также федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Одним из мероприятий станет мастер-класс от Вологодского колледжа сервиса «Секреты вологодской кухни». Участников ждет урок по приготовлению традиционных рогулек, сочней, калиток, ягодников и, конечно же, их дегустация.