Провал во втором периоде не позволил хоккеистам «Северстали» набрать очки в игре против московского «Спартака»

Хотя начиналось всё для череповчан более чем удачно, в первой смене, уже на 34-й секунде Данил Аймурзин открыл счёт в матче. Спустя две минуты Дмитрий Моисеев получил пас из-за ворот соперника от Тимура Муханова и сделал счёт 2:0. После чего тренерский штаб «Спартака» заменил вратаря, вместо Андрея Сковронского на лёд вышёл Петрик Рыбар. Он смог "перевернуть" игру. Хозяевам долго не удавалось "распечатать" нового вратаря "красно-белых". А вот москвичи в концовке первого периода смогли отыграть один гол.

Во второй двадцатиминутке уже москвичи вышли более заряженные и в течении пяти минут трижды поразили ворота Константина Шостака, после чего уже тренерский штаб «Северстали» пошёл на замену вратаря и вместо белорусского стража ворот на лёд вышел Дмитрий Шугаев. Но и Шугаев вскоре пропустил, когда «Северсталь» осталась в двойном численном меньшинстве. Гол Михаила Ильина, за три секунды до второго перерыва, казалось вернул интригу этому матчу, на самом же деле установил окончательный счёт - 3:5. «Северсталь» второй раз в текущем сезоне проигрывает «Спартаку».

«Мы хорошо начали. Контролировали игру. Было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику. «Спартак» почувствовал игру. Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч "сталевары" проведут уже завтра, в субботу "жёлто-чёрные" дома примут ярославский «Локомотив».