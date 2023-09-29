Мэр Вологды выступит экспертом по решению экологических проблем

4 октября пройдёт презентация доклада экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении — 2023». Встреча пройдет в пресс-центре МИЦ «Известия».

Мэр города Вологды Сергей Воропанов в рамках презентации расскажет об опыте решения экологических проблем на муниципальном уровне.

Напомним, что к 2030 году Вологда должна стать самым экологичным городом страны. В настоящее время в Вологде реализуется 37 муниципальных проектов, из которых каждый третий — экологический.

Например, на прошлой неделе в Вологде прошел Евразийский кубок чистоты в рамах международного проекта «Чистые игры». Участниками стали 620 команд и более 2400 человек. Это стало новым рекордом проекта.

Среди участников презентации также руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик. В апреле этого года она приняла участие в Международном экологическом форуме, проходившем в Вологде, и оценила перспективы города в сфере экологического развития.

«Нужно заниматься социальным развитием города, чтобы людям было удобно жить. Нужно совершенствовать муниципальное управление территориями по трем направлениям ESG, по-русски это звучит как социально-экологические приоритеты управления территориями. Происходящие перемены по этим направлениям в Вологде заслуживают большего внимания на федеральном уровне, поэтому надо активнее продвигать бренд города. Мне кажется, у Вологды есть шанс стать самым экологичным городом к намеченной дате», — отметила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний Светлана Бик.

Презентация доклада «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении — 2023» пройдет в гибридном формате в 12:00.