Вологодская область стала одним из лидеров по реализации залогового имущества 

[ Экономика ]

Сервис Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» выяснил, что с начала 2023 года объём сделок по залоговому имуществу в Северо-Западном федеральном округе превысил 1,8 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 2019 года на Портале DA по СЗФО было реализовано имущество на общую сумму более 5 млрд рублей. Из них в 2022 году на 1 млрд рублей.

В III квартале 2023 года наибольшая доля залоговых сделок в СЗФО пришлась на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52%). На втором месте – Архангельская область (31%), на третьем - Вологодская область (17%).
 

Теги: имущество Сбер реализация имущества
 

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