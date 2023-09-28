Названы победители экочелленджа «Чистая вода». Обладательница главного приза поедет на Камчатку.

Конкурс прошел при поддержке всероссийской акции «Вода России», медиагруппы «Комсомольская правда» и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Экочеллендж «Воды России» проводится в социальных сетях не в первый раз. Его главная задача - выработать у граждан навык соблюдать чистоту берегов водоемов, пишет kp.ru.

«Вода России» объединила 8,2 миллиона человек. Ее девиз: «Принес — забери».

То есть все, что люди приносят с собой на берега рек, они должны унести обратно. Таким образом тренируется осознанное поведение.

Аудитория челленджа «Чистая вода» в социальных сетях превысила отметку в три миллиона пользователей. Конкурс был поделен на два этапа. На первом этапе участники делали фотографии людей, животных, зданий, предметов, отраженных в воде, или через призму воды. А жюри выбирало лучшую фотографию.

Победительница получила возможность отправиться в поездку на двоих на Камчатку. "Серебряный" призер получил в подарок ноутбук. Третье место в этом году поделили между собой шесть человек, которым вручат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».

В рамках участия во втором этапе перед претендентами на победу стояла задача снять клип с маской конкурса и выложить его в соцсети «ВКонтакте». Победителей определял генератор случайных чисел. Шесть человек получили умные наушники и еще шесть — электронные часы.