30 сентября вологжане смогут сдать вторсырье на переработку

30 сентября пройдет благотворительная акция по сбору вторсырья для его дальнейшей сдачи на переработку. Акцию проводит общественная организации «Велес» и экологическое движение «Экобессрочка». Вырученные деньги с переработки мусора будут направлены на помощь бездомным животным.

Сдать вторсырье можно будет на двух локациях:

- 11:00-12:00 – ул. Новгородская, д. 23 (у почты);

- 14:00-15:00 – ул. Козленская – ул. Первомайская (за церковью).

Вторсырье должно быть четко рассортировано по категориям, а также вымыто и высушено.

«Велес» принимает:

1) Стекло (70-74 GL) - оконное, бутылки, осколки. Любого цвета. Можно не удалять этикетки, дозаторы. ободки.

2) МЕТАЛЛ (40 FE, 41 ALU) Черный металл. Алюминий - банки из-под напитков и алюминиевые изделия. Жесть - консервные банки. В смятом виде.

3) Бытовая, оргтехника и ее части. В любом состоянии.

4) Линолеум – любой, кроме с ворсом на изнанке.

5) ТетраПак, ПюрПак, ПромУпак, ЭлоПак (81 РАР/PET, 84 С/РАР) - пакеты из-под молочных продуктов и соков. Ополоснуть, смять.

6) Разнопласт - ящики из-под фруктов, овощей, лом пластмассовых изделий, кроме упаковки от продуктов: тазы, ведра, ванны, детские и цветочные горшки, бамперы, пластиковая мебель, детские игрушки и тд и тп.

7) РЕТ1 (ПЭТ) – бутылки из-под воды и напитков. В смятом виде.

8) РЕТ1 (ПЭТ) – контейнеры из-под продуктов, упаковка из-под яиц, подложки из-под конфет, печенья, прочая упаковка.

9) 2HDPE – флаконы из-под бытовой химии.

10) Крышечки, крышки – все виды бутылок и флаконов

11) 5РР – стаканчики и контейнеры от пищевых продуктов, флаконы из-под бытовой химии. Ополоснуть. Компактно сложить.

12) 6PS прозрачный – прозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов. Ополоснуть. Компактно сложить.

13) 6PS цветной, непрозрачный – цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов. Ополоснуть. Компактно сложить.

14) 6PS вспененный – лотки (подложки) от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц. Ополоснуть. Компактно сложить.

15) Пенопласт

16) Поролон

17) Подушки пуховые, перины пуховые

18) Пакеты «майки» - такие как из магазинов «Пятёрочка», «Магнит» и т.д.

19) Пакетики прозрачные (шуршащие) – такие как под овощи и фрукты в супермаркетах.

20) Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие) – такие как под овощи и фрукты в супермаркетах.

21) Пакеты «хрустящие» (5 PP) - такие как из-под круп, сахара, кондитерских изделий (пряников, сушек, сухарей).

22) Пленка парниковая, стрейч-пленка (2, 4, ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE)– мягкая, не шуршащая, тянущаяся при разрыве пленка и пакеты (подарочные), пакеты почтовые, пакеты зиплок.

23) Макулатура (22 PAP) - книги, газеты, журналы, рекламки, тетради, тонкий картон, газеты.

24) Офисная белая бумага – черновики, архивы.

25) Картонные решетки из-под яиц.

26) Втулки картонные клееные – от туалетной бумаги, стрейчпленки, линолеума.

27) Гофрокартон (20 PAP (PCB) – картонные коробки. В сложенном виде.

28) Поликарбонат (в чистом виде)

29) Счетчики — приборы учета холодной и горячей воды, газовые счетчики, электрические счетчики в любом состоянии.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: пластик с маркировкой 3,7, керамические изделия (посуда), блистеры от таблеток, пакеты и упаковка с блестящим слоем и фольгированная макулатура, резина, батарейки, лампочки.

Помимо этого, принимается финансовая и гуманитарная помощь для содержания бездомных животных:

- переноски, поводки, шлейки, наполнители;

- влажные и сухие корма для собак и кошек, крупы (кроме перловки, манки, гороха), макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, овощи, детские молочные смеси и детское молочное питание «ТЕМА», мясные продукты и субпродукты;

- хозяйственный инвентарь и бытовая химия.

«Экобессрочка» принимает:

1. отработанные батарейки, аккумуляторы;

2. ﻿﻿блистеры от таблеток;

3. просроченные таблетки (приносить отдельно от блистеров);

4. металлические банки, крышки, отработанные водосчётчики и пр. металлические предметы;

5. электронные сигареты;

6. плотная упаковка из-под кофе;

7. ломаные зонтики;

8. ﻿зубные щетки;

9. пробковые пробки от бутылок вина;

10. ﻿﻿бижутерия;

11. искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде);

12. тюбики, дойпаки и паучи (берём только разрезанные и помытые. Можно с крышкой);

13. пластиковые яйца из "Киндер-Сюрприза" (только желтого/оранжевого цвета);

14. рентгеновские снимки контейнеры из-под линз (удалить фольгированную плёнку);

15. одноразовые бритвенные станки;

16. дозаторы (вынуть трубочку);

17. крышечки от Фруто-Няни;

18. диски CD/DVD;

19. сломанные светодиодные прожекторы;

20. коробки из-под дисков и кассет;

21. пластиковые бутылочные пробки;

22. комбинированные (пробка/пластик) бутылочные пробки.