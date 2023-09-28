30 сентября откроется Вологодская областная детская библиотека

[ Культура ]

Вологодская областная библиотека откроется в последний день сентября в новом здании на Марии Ульяновой, 7. В честь открытия запланировано несколько мероприятий: в 11:00 – детская интерактивная программа «Книжное новоселье», также будет «Ярмарка развивающих студий» и выступление ансамбля народной музыки «Солнцеворот».

Ранее библиотека располагалась на Советском проспекте, 20, однако там не хватало места для проведения мероприятий, реализации развивающих проектов и даже для хранения книг. В год ее посещает около 100 тысяч детей, а в книжном фонде более 170 тысяч экземпляров.

В новом здании на первом этаже будут располагаться стеллажи с книгами, зоны абонемента, места для чтения и детского отдыха. На втором – большой зал для проведения мероприятий и малый – для развивающих проектов, таких как интерактивные занятия, театрализованные представления, квесты и мастер-классы.

Теги: библиотека переезд открытие
 

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