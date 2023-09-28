У дома купца Кулькова завершились археологические работы

Завершились археологические работы у стен дома купца Кулькова – разрушенного особняка на Набережной VI Армии, 81. Здание XVII-XIX веков постройки планируют отреставрировать на средства московского мецената Семена Яковлева.

Дом состоит из главного каменного корпуса и нескольких деревянных пристроек XIX века. Основное строение было возведено в 1780-е годы известным купцом и первопроходцем Федором Кульковым на приданые деньги его жены Ирины. На данный момент оно находится в руинированном состоянии. Остальные пристройки сильно пострадали от пожаров.

Археологи заложили пять шурфов на месте раскопок. Наиболее ранний обнаруженный слой датируется XVI веком. В основном специалисты нашли, так называемый, «массовый материал» - осколки глиняной посуды, монеты, изделия из стекла и керамики. Однако были и интересные находки, например, монетовидная подвеска с изображением святого, железная эмалированная птица и фрагменты голландской трубки.

Проект реставрации здания на данный момент находится в разработке вологодской компанией «Валбэк-ру». К работам по восстановлению планируется приступить в следующем году.