В Кириллове открылась выставка, посвященная образованию

[ Культура ]

Вчера, во Всемирный день туризма, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Образование на Кирилловской земле», посвященная Году педагога и наставника.

«В двух экспозиционных залах разместилось более 200 экспонатов из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника и сельских школ, которые расскажут о становлении образования в Кирилловском районе с конца XIX до начала XXI столетий. Активное участие в создании проекта приняли местные жители, которые поделились с музеем предметами из своих семейных архивов. На выставке представлены учебники, тетради, дневники, чернильницы, значки ГТО, школьная форма, знаки пионерского и комсомольского отличия…» - рассказал генеральный директор музея Михаил Шаромазов.

Экспозиция отражает несколько периодов истории учебных заведений в Кириллове: первое образование в сельских школах, образование в 30-40-х и в 60-70-х годах, в заключение отдельно выделены комсомольские и пионерские организации.

Одним из главных экспонатов выставки стал «Арифметический задачник», изданный в 1897 году для начальных городских и сельских училищ. А сюрпризом для посетителей выставки стал интерактивный класс, где любой желающий может представить себя в роли ученика из прошлого столетия.  

Посетить выставку и увидеть все своими глазами возможно до 10 января.

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Теги: выставка Кирилло-Белозерский музей
 

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