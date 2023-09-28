В Вологодском округе женщина нашла шестикилограммовый гриб

В лесах Вологодского округа женщина нашла гриб весом почти 6 кг. Повезло медсестре Вологодской городской поликлиники №1. Сообщает Северная Новь.

Женщина 16 лет работает в медицине, тихой охотой не увлекалась. В этом году в лес за грибами выбралась впервые. Белый гриб, который нашла девушка оказался крепким. Хватило на несколько блюд и еще на хранение осталось.

Стоит отметить, что в России как-то нашелся гриб и побольше. Его обнаружили грибники осенью 1961 года. Новость об обнаружении боровика-гиганта была озвучена в радиоэфире, однако о точном месте его нахождения данные не сохранились.

Весил большой белый гриб больше 10 килограмм. Его шляпка была размером около 58 сантиметров.

Крупные, боровики в Европейском регионе, – не редкость. Например, в Суздальском лесу экземпляр грибник из Владимира нашел белый гриб весом около 2 килограмм, с головкой 30 см. А, грибник из польского города Быдгощ в 2013 году смог отыскать экземпляр, весивший 3 килограмма, с 40-сантиметровой шляпой.