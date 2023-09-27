Камеры на дорогах Вологодской области будут фиксировать больше нарушений

На дорогах Вологодской области установят камеры, которые смогут фиксировать больше нарушений.

«Умные» технические устройства теперь будут "ловить" не только нарушителей скоростного режима, но и распознают непристегнутый ремень у водителя и пассажиров. Также определят включены ли дневные ходовые огни или ближний свет фар.

«Опыт Череповца, где подобные комплексы были установлены еще в начале января, доказывает их работоспособность и будет тиражироваться на территории всей области. Первые восемь уже монтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В качестве локации выбраны наиболее аварийные участки», – рассказал первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Ранее в Вологодской области была разработана и реализуется дорожная карта мероприятий по повышению транспортной безопасности, которая утверждена главой региона. На дорогах региона уже работают квадрокоптеры.