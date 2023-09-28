В Вологде будут судить владельца батута, на котором травмировался ребенок

Житель Вологды предстанет перед судом за оказание развлекательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей

В октябре 2022 года организацией, которой владеет вологжанин, в один из развлекательных центров города был приобретен и введен в эксплуатацию аттракцион «Батутная арена».

При этом руководитель не провел государственную регистрацию аттракциона, подбор квалифицированного обслуживающего персонала и лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, также не были размещены таблички для посетителей с правилами и ограничениями пользования аттракциона.

В итоге аттракцион функционировал с грубыми нарушениями.

В марте 2023 года инструкторами аттракциона, которые не обладали специальными навыками, к прыжкам на батуте был допущен 6-ти летний ребенок. Его не ознакомили с правилами техники безопасности. В итоге мальчик совершил акробатический трюк «сальто», упал и получил тяжелую травму.

"Прокуратура г. Вологды утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего руководителя организации, оказывающей зрелищно-развлекательные услуги. Он обвиняется по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.