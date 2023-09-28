Водителям предложили контролировать нарушителей дорожного движения

В Вологде презентовали новый проект «Дорожный стражник», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе.
Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев рассказал, что ежегодно на дорогах Вологодской области погибает большое количество людей. Только с начала года в нашем регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 80 человек. Опасная езда, грубые нарушения правил обгона, езда в утомленном и сонном состоянии, алкогольное опьянение, игнорирование ремней безопасности ‒ вот основные причины. Большинство аварий происходит на хороших, только что отремонтированных участках дорог.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разработан ряд мероприятий по безопасности дорожного движения. Дорожная карта включает в себя работу по информированию населения, работу квадрокоптера по контролю грубых правонарушений, установку шериф-балок, обустройство тротуаров и освещения, сотрудничество с Яндекс.Картами, работа анонимного чат-бота и многое другое.
Новым этапом развития этого направления работы станет проект «Дорожный стражник». Алгоритм работы проекта простой: водитель записывает на видеорегистратор момент грубого нарушения на дороге и отправляет его в группу ВКонтакте. Далее, если видео соответствует критериям, его выкладывают на страницу сообщества и направляют в ГИБДД, чтобы нарушителя привлекли к административной ответственности. Благодаря плотному взаимодействию ГИБДД и Департамента обработка таких нарушений будет максимально сокращена.
Проект «Дорожный стражник» поддержали общественные, транспортные, страховые организации, которые будут отправлять специальные патрули для контроля дорожного движения.
«Не соблюдают правила дорожного движения чаще всего водители, которые чувствуют свою безнаказанность. Суть проекта «Дорожный стражник» в том, что каждый может снять на камеру видеорегистратора нарушение ПДД, загрузить кадры в сообщество в соцсети, а мы совместно с ГИБДД найдем водителя-нарушителя, чтобы привлечь к ответственности. Такие меры помогут снизить аварийность на дорогах региона, ведь если каждый водитель знает, что он может попасть в объектив видеорегистратора, то будет опасаться нарушать правила при движении», - прокомментировал начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.