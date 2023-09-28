Водителям предложили контролировать нарушителей дорожного движения

В Вологде презентовали новый проект «Дорожный стражник», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев рассказал, что ежегодно на дорогах Вологодской области погибает большое количество людей. Только с начала года в нашем регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 80 человек. Опасная езда, грубые нарушения правил обгона, езда в утомленном и сонном состоянии, алкогольное опьянение, игнорирование ремней безопасности ‒ вот основные причины. Большинство аварий происходит на хороших, только что отремонтированных участках дорог.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разработан ряд мероприятий по безопасности дорожного движения. Дорожная карта включает в себя работу по информированию населения, работу квадрокоптера по контролю грубых правонарушений, установку шериф-балок, обустройство тротуаров и освещения, сотрудничество с Яндекс.Картами, работа анонимного чат-бота и многое другое.

Новым этапом развития этого направления работы станет проект «Дорожный стражник». Алгоритм работы проекта простой: водитель записывает на видеорегистратор момент грубого нарушения на дороге и отправляет его в группу ВКонтакте. Далее, если видео соответствует критериям, его выкладывают на страницу сообщества и направляют в ГИБДД, чтобы нарушителя привлекли к административной ответственности. Благодаря плотному взаимодействию ГИБДД и Департамента обработка таких нарушений будет максимально сокращена.

Проект «Дорожный стражник» поддержали общественные, транспортные, страховые организации, которые будут отправлять специальные патрули для контроля дорожного движения.