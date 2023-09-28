В Вологде на одном из домов полностью поменяли балконные плиты

В Вологде проходит капитальный ремонт многоквартирного дома №18 по улице Пушкинской. В здании 1960 года постройки полностью меняют балконные плиты.

Ранее такого вида работ не проводилось в домах Вологды в рамках капитальных ремонтов. Ход выполнения работ оценил мэр Вологды Сергей Воропанов в рамках рабочего выезда.

«В этом году из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Вологде было выделено порядка 105 млн рублей. В план ремонтов вошли 16 многоквартирных домов, на каждом здании проводятся разные виды ремонтных работ. Дом №18 по улице Пушкинской – один из самых сложных объектов. Здесь кроме кровли, фасада, цоколя, отмостки также было принято решение менять балконы. Этот дом стал первым домом в городе, где полностью меняются балконные плиты. Подрядчик нас уверил, что до конца октября все работы на данном объекте будут выполнены», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, на 9 объектах работы уже завершены. Это дома по следующим адресам: ул. Горького, 132, ул. Текстильщиков, 4, ул. 3 Интернационала 7, ул. Новгородская, 5, 1 мкр. ГПЗ-23, 34, ул. Болонина, 5, ул. Некрасова, 60, ул. Козленская, 86 и ул. Мира, 80. В этом году в рамках капремонтов в зданиях меняются инженерные сети, обновляются кровли, в трех домах установлены новые лифты.

