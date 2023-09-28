Бегунья из Череповца стала лучшей на суточном сверхмарафоне "Осеннее равноденствие", который прошел в седьмой раз в Череповце, на одноименном стадионе 16 сентября.

Мария Меньшикова-Горская, за без малого 24 часа, пробежала 526 кругов, преодолев дистанцию в 210 км. Показав при этом лучшее время на круге 2:07.0. Череповчанка стала лучшей среди женщин 18-39 лет и заняла 3 место в общем зачёте.

Всего в соревнованиях приняли участие 13 человек, 6 мужчин и 7 женщин. Победителем общего зачёта стал мурманчанин - Максим Цыбульский.