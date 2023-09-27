Разовую выплату для контрактников-участников СВО увеличили до 700 тысяч рублей

[ Общество ]

До 700 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ

Вологжане, заключающие контракт с Министерством обороны РФ, единовременно получат 700 тысяч рублей. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы.

Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды по адресу: ул. Мальцева, дом 39 или по телефону 8-800-302-16-17. Также подробная информация по контрактной службе и мерам поддержки для военнослужащих в зоне специальной военной операции размещены на сайте служурф35.рф.
 

Теги: контракт спецоперация военная спецоперация
 

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