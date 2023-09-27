В Бабаевском округе малолетнего преступника отправили в Центр временного содержания

В Бабаевском округе малолетний преступник отправился в Центр временного содержания за постоянные кражи, побои и уничтожение чужого имущество. В суд обратились представители МО МВД России «Бабаевский».

"В обоснование требований указал, что подросток с 2021 по 2023 год неоднократно совершал преступления по ч.1 ст.158 УК РФ, п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», административные правонарушения по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои», а также по ч.1 ст.7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Однако в отношении него по данным фактам были вынесены постановления (определения) об отказе в возбуждении уголовного дела (дела об административном правонарушении) за отсутствием состава преступления (административного правонарушения) в связи с не достижением возраста уголовной (административной) ответственности", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Представитель несовершеннолетнего возражал против исковых требований. Суду пояснил, что с мальчиком в семье регулярно проводятся беседы. Считает, что он все осознал и больше не будет совершать противоправные действия.

Но представители отдела опеки и попечительства Администрации Бабаевского муниципального округа, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бабаевского муниципального округа и Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка полагали административное исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Бабаевским районным судом исковые требования удовлетворены.

Суд постановил поместить несовершеннолетнего 2010 года рождения в «Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей» УМВД России по Вологодской области на срок 15 суток.