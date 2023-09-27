Череповчанин украл розовое пальто с манекена и отправился в колонию строгого режима

В Череповце приговорили к сроку мужчину, который украл розовое пальто с манекен.

Как сообщает прокуратуру Череповца ранее судимый 42-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в августе не смог пройти мимо манекена в розовом женском пальто, выставленного у павильона на ул. М. Горького в Череповце.

Мужчина снял пальто, не оплатив товар, пошел с ним по улице. Факт хищения был замечен продавцом, которая потребовала мужчину остановиться и вернуть товар. Череповчанин бросился бежать. Но его задержали бдительные граждане. Пальто стоимостью 3900 рублей возвращено индивидуальному предпринимателю.

Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

