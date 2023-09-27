Череповчанин отправится в колонию за убийство французского бульдога

Мужчина, убивший французского бульдога по кличке Бонни отправится в колонию. Сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в жестоком обращении и убийстве пса.

Днем 23 декабря 2021 года на автобусной остановке в Череповце к 43-летнему мужчине подошла собака породы французский бульдог без намордника и поводка. Мужчина достал из пакета нож и нанес им один удар собаке в область грудной клетки, причинив животному травмы, не совместимые с жизнью. Хозяйка отвезла пса в ветклинику, но спасти собаку не удалось. Подсудимый признал вину и пояснил, что с детства боится собак и испугался, когда пёс подошёл к нему близко. Он достал из пакета кухонный нож и ударил животное один раз, а потом выбросил оружие.

Осуждённому было назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. С него также взыскали 6618 рублей возмещения материального ущерба в пользу хозяйки собаки.

Однако осужденный не пожелал заниматься общественно полезным трудом, уклонялся от наказания и скрывался. В итоге был объявлен в розыск. Был трудоустроен на одно из предприятий города, но на работу не вышел. Спрятался от работодателя.

В связи с таким поведением осужденного мировым судьей Вологодской области по судебному участку №23 по представлению филиала УИИ вынесено постановление о замене наказания в виде исправительных работ лишением свободы.

Теперь убийце собаки предстоит провести 2 месяца 20 дней в колонии-поселении, размышляя над тем, стоило ли так поступать.

Постановление вступило в законную силу.