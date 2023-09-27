Более 2 миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году

[ Культура ]

В честь Всемирного дня туризма губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поделился в своем телеграм-канале предварительными итогами. С января по август 2023 года регион посетило более 2 миллионов путешественников, из них 1,3 миллиона побывали на Вологодчине летом.

Самыми популярными маршрутами стали Великий Устюг – родина Деда Мороза, «Северная Фиваида» – Вологда-Кириллов-Ферапонтово, «Череповец – ворота «Железного поля», «Тотьма – жемчужина серебряного ожерелья», «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины» и «Вологда – душа Русского Севера».

А самыми посещаемыми туристическими местами оказались Вотчина Деда Мороза, Вологодский музей-заповедник, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Великоустюгский музей-заповедник, а также Центр отдыха и развлечений Y.E.S.

Теги: Туризм Кувшинников
 

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