В День пожилого человека в Вологодской области проведут более 200 мероприятий

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В этом году на Вологодчине запланировано более 200 социокультурных мероприятий в центрах активного долголетия «Забота» в рамках национального проекта «Демография». Среди них будут проведены выставки, конкурсы, спортивные соревнования, концерты и многое другое. Ожидается, что в празднике примут участие более 50 тысяч людей.

К одиноким и маломобильным вологжанам будут организованы визиты внимания участковыми, соцработниками и добровольческими отрядами.