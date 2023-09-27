В День пожилого человека в Вологодской области проведут более 200 мероприятий

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В этом году на Вологодчине запланировано более 200 социокультурных мероприятий в центрах активного долголетия «Забота» в рамках национального проекта «Демография». Среди них будут проведены выставки, конкурсы, спортивные соревнования, концерты и многое другое. Ожидается, что в празднике примут участие более 50 тысяч людей.
К одиноким и маломобильным вологжанам будут организованы визиты внимания участковыми, соцработниками и добровольческими отрядами.
«Наша общая задача — поддержать жителей области старшего поколения, оказать им необходимую помощь, внимание и поддержку, продолжить создавать условия для их комфортной жизни. «Вологодчина за активное долголетие!» - прокомментировал первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.