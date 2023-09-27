В Вологде большинство школ аварийные

Большинство школ в Вологде находится в аварийном состоянии. Об этом пишет GorodVO со ссылкой на «Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2022 году».

Также многие школы требуют капитального ремонта. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Вологде составляет 90,5%. Это хуже, чем во всех других муниципалитетах. Так, в Чагодощенском округе этот показатель составляет 67%. А в Шекснинском районе 57% школьных зданий являются аварийными или требуют капитального ремонта.