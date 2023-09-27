В Череповце выбраны номинанты премии «Человек года»

Вчера в Череповце депутаты Городской думы определили победителей премии «Человек года» сообщает портал «cherinfo». Номинантов выбирали по трем категориям: социальная, общественная и хозяйственно-экономическая деятельность, а также в номинациях «Молодое поколение», «Наставник года» и «Социальный проект года». Официальное награждение пройдет перед Днем города, который в Череповце празднуется 4 ноября.

В категориях победили директор предприятия «Электросеть» Сергей Бречалов, инструктор спортшколы №1 Дарья Салимова и художественный руководитель и главный дирижер камерного хора «Воскресение» имени С. Г. Зуева Елена Попова. Зампредседателя Союза женщин Череповца Анна Восколович победила в номинации «Молодое поколение», Татьяна Лукьянова – тренер спортшколы олимпийского резерва по волейболу – получила звание «Наставник года», а в номинации лучший проект года награду получил «Музей Победы и Книга Памяти. Живая память. Галерея воспоминаний детей войны».