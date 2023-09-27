"Вологдагорводоканал" сбрасывал в реку неочищенные сточные воды

С МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Росприроднадзор взыскал более 2 млн рублей за вред причиненный окружающей среде.

25 сентября Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление об отказе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Ранее Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора установлены факты сброса названным предприятием неочищенных сточных вод реку Вологда. По итогам проведенного административного расследования юридическое лицо привлечено к ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов), по установленным методикам произведен расчет причиненного окружающей среде вреда, который составил 2,05 млн. рублей", - сообщают в Северном управлении Росприроднадзора.

Поскольку в добровольном порядке организация ущерб не возместила, Росприроднадзор обратился в арбитражный суд. Законность проведенной проверки и правильность расчета вреда судами обеих инстанций подтверждена, исковые требования полностью удовлетворены.



