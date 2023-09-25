Череповчанин заплатил 1 млн долга по земельному налогу, чтобы продать участок

[ Общество ]

Житель Череповецкого района оплатил задолженность по земельному налогу порядка 1 млн. рублей, чтобы продать принадлежащее ему имущество.

"В отделении судебных приставов по Череповецкому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с Геннадия А. задолженности в пользу бюджета на общую сумму около 1 млн. рублей с учетом исполнительского сбора. В ходе исполнительных действий установлено, что Геннадий А. является получателем пенсии, на часть которой судебным приставом обращено взыскание в счет погашения долга. Однако, с учетом сохраненного у гражданина прожиточного минимума, имеющаяся задолженность практически не уменьшалась", - рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

При этом должник в собственности имеет несколько земельных участков, в отношении которых наложен запрет на совершение действий по регистрации, а на один из объектов недвижимости наложен арест. 

Для восстановления права на распоряжение своим имуществом, Геннадий  оплатил задолженность в полном объеме с учетом исполнительского сбора. В настоящее время исполнительные производства окончены фактическим исполнением, обеспечительные меры отменены.

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