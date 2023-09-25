Вологжанин, вонзивший в руку женщине вилку, получил штраф

[ Происшествия ]

В Воронежской области осужден вологжанин, вонзивший вилку в руку женщины. Происшествие случилось в вагоне-ресторане поезда, где мужчина пытался познакомиться с попутчицей, еще в марте. Сообщает ИА "Вологда Регион"

На железнодорожной станции Евдаково Воронежской области 30-летний пьяный вологжанин находился в вагоне-ресторане поезда. Ему приглянулась жительница Краснодарского края, которая возвращалась домой с ребенком. Мужчина решил познакомиться с дамой, но та ответила отказом. Вся галантность вологодского джентльмена тут же исчезла, он начал оскорблять попутчицу и мешал ей выйти из вагона. Та сделала замечание на это. После чего вологжанин схватил вилку со стола и вонзил в кисть потерпевшей. 

За такой поступок мужчина получил 300 тысяч рублей штрафа. 

 

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