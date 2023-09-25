Ведущий Митя Фомин побывал в Вологодской области со своим шоу

Актер и певец Митя Фомин отправился в путешествие по Вологодской области в своем шоу «На все 100», в котором ведущий узнает и рассказывает, как дожить до 100 лет. К слову, в новом выпуске Митя Фомин отметил, что в 2023 году в Вологодской области насчитали более 4000 жителей старше 80 лет.

Путешествие ведущего получилось довольно насыщенным. Митя Фомин показал 100-летний тополь в центре Вологды, рассказал о Галине Даниловой, которая в 78 лет решила научиться играть на барабанах, а сейчас выступает перед жителями города на концертах и угощает коллег пирожками. Также он выявил тонкости производства иван-чая, а в музее Семенково узнал секретную технологию приготовления вологодского масла. Кроме того, Фомин нашел самую хозяйственную пару области, живущую душа в душу уже 60 лет и потренировался в Череповце с 85-летним марафонцем Леонидом Базловым.

В конце поездки шоумен посадил в Осановской роще молодую тую, как символ долголетия.