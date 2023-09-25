В Череповце нашли убитым 29-летнего мужчину

[ Происшествия ]

В Череповце убили молодого мужчину. Следственным отделом по городу Череповец СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины. В качестве подозреваемого задержан его 31-летний знакомый.

"По данным следствия, 24 сентября житель квартиры, расположенной в доме на Октябрьском проспекте в городе Череповец, в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом своему гостю, с которым совместно употребляли спиртное на протяжении дня. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, зафиксированы и изъяты следы преступления", - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Назначены все необходимые судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении ранее судимого подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
 

Теги: убийство
Фото: СУ СК РФ по Вологодской области
 

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