В Вологде откроется выставка крупнейшего советского графика

Выставка «Певец Северной Магнитки» откроется 5 октября в Доме Корбакова на ул. Октябрьской, 13 и продлится до 5 ноября. Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения народного художника СССР Владимира Ветрогонского (1923–2002).

Профессор Владимир Ветрегонский, действительный член Академии художеств СССР, родился в деревне Пухтаево Борисо-Судского района Вологодской области и был одним из крупнейших советских графиков второй половины XX века. Индустриальная тема была особенно важна для его творчества.

На выставке будут представлены серии «Заводские будни», «Кириши», «Волго-Балт», цикл «По родному Северо-Западу», а также самая известная серия, ставшая классикой отечественной гравюры – «Северная Магнитка», посвященная Череповецкому металлургическому заводу.

Вход по билету. Действует Пушкинская карта.