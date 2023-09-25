Сокольчане недовольны новым арт-объектом

Глава Сокольского округа Юрий Васин на своей странице ВКонтакте сообщил об установке нового арт-объекта в сквере «Сокол-Арена» - орла-хоккеиста. Однако в Интернете уже шутят, что фигура больше похожа на попугая, чем на орла.

Юрий Васин отмечает: «Уже сейчас, сразу же после установки, сокольчане проявляют интерес к новому гостю. Многие уже сделали фото с трехметровым пернатым гигантом. Фотографируйтесь на здоровье, уважаемые земляки! Но, пожалуйста, берегите эту красоту!».

В паблике «Сокольские сплетни» жители города активно обсуждают фигуру птицы:

«Правда чудовище даже жутко мимо проходить особенно когда темно на улице»; «Сокол- город чудес и чем страшнее, безобразнее, тем лучше. Пугало у дворца спорта, морг напротив кадетской школы»; «Лучше бы деньги пустили на Архангельскую тепловую ветку, чем на это чучело. Люди без воды тёплой 2 месяца и тепла живут, дети мерзнут. А это чудовище нам вообще не нужно».

К слову, благоустройство общественного пространства проводят в рамках проекта Губернатора Вологодской области «Народный бюджет».