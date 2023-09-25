Вологжанам предлагают решить исторический кроссворд

[ Культура ]

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» пройдет 7 октября в Юношеском центре имени В. Ф. Тендрякова на Мира, 34 в 14:00. Зарегистрироваться необходимо до 5 октября.

В этом году мероприятие пройдет уже в пятый раз. Проект приурочен к Году педагога и наставника в России и посвящен истории образования, школы и школьной жизни.

Принять участие могут желающие любого возраста, в том числе школьники и студенты. Зарегистрированные участники получат тетради с кроссвордом, на решение которого дается 45 минут. В ходе выполнения задания можно пользоваться мобильными телефонами или другими источниками информации. Проверить свои результаты участники смогут сразу же, а также задать вопросы организаторам.

Дополнительная информацию можно узнать по телефону: 8 (8172) 20-13-11.

Теги: исторический кроссворд акция
 

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