Вадим Германов рассказал об уличной фотовыставке в Череповце

[ Культура ]

В центре Череповца, на Советском проспекте, 25А в Арт-арке, ведущей в рассчетно-кассовый центр «Водоканала», находится бесплатная уличная фотовыставка. На черно-белых фотографиях изображен старый Череповец.

Мэр города отмечает, что желающих увидеть выставку своими глазами становится все больше, поэтому для удобства недавно сделали подсветку, чтобы можно было рассматривать изображения даже в темное время суток.

«Обязательно загляните сюда, когда будете гулять по обновленному Советскому. Вам будет интересно» - советует Вадим Германов.

Теги: фотовыставка мэрия Череповца
 

Последние новости

Сокольчане недовольны новым арт-объектом
В Вологодском округе поймали медведя, который воровал мед
Вологжанам предлагают решить исторический кроссворд
Вадим Германов рассказал об уличной фотовыставке в Череповце
Скончалась актриса Вологодского драмтеатра Ангелина Ноздрина
Вологжанка Валентина Белозерова победила в программе «Мама-предприниматель»
Самые востребованные специалисты в Вологодской области – менеджеры и администраторы
Глава Череповца сообщила о гибели двоих участников СВО
6 медалей завоевали вологодские спортсмены на Всероссийских соревнования по джиу-джитсу
В Вологде продлили режим работы музыкального фонтана