Вадим Германов рассказал об уличной фотовыставке в Череповце

В центре Череповца, на Советском проспекте, 25А в Арт-арке, ведущей в рассчетно-кассовый центр «Водоканала», находится бесплатная уличная фотовыставка. На черно-белых фотографиях изображен старый Череповец.

Мэр города отмечает, что желающих увидеть выставку своими глазами становится все больше, поэтому для удобства недавно сделали подсветку, чтобы можно было рассматривать изображения даже в темное время суток.