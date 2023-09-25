Вологжанка Валентина Белозерова победила в программе «Мама-предприниматель»

В Вологде завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступают Минэкономразвития России, Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России.

В конкурсе бизнес-проектов победила Валентина Белозерова с проектом мастерской по пошиву церковного облачения. Деньги гранта Валентина потратит на покупку вышивальной машинки.

В этом году в проекте участвовали 35 мам несовершеннолетних детей. Женщины проходили бесплатное обучение в формате многодневного тренинга-интенсива. Образовательную программу провела сотрудник Центра «Мой бизнес», сертифицированный тренер обучающих программ АО «Корпорация «МСП» Мария Кудякова совместно с другими приглашенными спикерами.

Мамы-предприниматели пришли с разнообразными проектами: производство одежды и косметики, открытие студии йоги и семейного скаут-клуба, услуги в сфере красоты, коворкинг для психологов, прокат детских вещей и многими другими. Все участницы открыли свое дело меньше года назад или только планируют начать бизнес.

Помимо теоретических знаний в области предпринимательства участницы конкурса получили возможность познакомиться с реальным ведением бизнеса: были организованы бизнес-визиты на производство к победительнице программы 2021 года Елене Степанян.

В финальный день конкурса участницы презентовали свои доработанные бизнес-идеи и проекты. Члены экспертного жюри оценивали их экономическую обоснованность, рентабельность, оригинальность и социальную значимость. В состав жюри вошли депутат Вологодской городской думы Наталья Анчукова, заместитель начальника Департамента экономического развития Анна Цешнатий, директор Центра

«Мой бизнес» Дарья Серебрякова, директор Фонда ресурсной поддержки Екатерина Хозяйнова и предприниматель Елена Степанян.

Лучшим признали бизнес-проект, связанный с пошивом церковной одежды. В торжественной обстановке Валентине Белозеровой вручили сертификат на получение гранта в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

- Я принимаю участие в проекте уже второй раз и шла сюда за новыми знаниями и знакомствами. Деньги гранта планирую потратить на приобретение вышивальной машинки. Огромная благодарность членам жюри, что поверили в наш проект, – поделилась победительница программы «Мама-предприниматель».

Проекты Алины Вьюгиновой по производству косметики и организатора пространств Юлии Волкодав были отмечены дополнительной поддержкой от Центра «Мой бизнес».

- Поддержка женского предпринимательства, содействие профессиональному росту деловых женщин – направления, которым в Центре «Мой бизнес» уделяется особое внимание. Программа «Мама-предприниматель» реализуется в регионе уже в пятый раз. Считаю, что это важный и вдохновляющий проект, который дает возможность любой маме, даже в декретном отпуске, реализовывать свой потенциал и внести вклад в развитие бизнес-сообщества и экономики нашей области, – отметила директор Центра «Мой бизнес» Вологодской области Дарья Серебрякова.

С завершением программа «Мама-предприниматель» работа с участницами не заканчивается. В дальнейшем девушки смогут воспользоваться поддержкой регионального Центра «Мой бизнес».

