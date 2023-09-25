Самые востребованные специалисты в Вологодской области – менеджеры и администраторы

Служба исследований hh.ru проанализировала актуальные вакансии в Вологодской области и определила топ-10 самых востребованных специалистов, для которых было открыто наибольшее количество предложений о работе.

По данным аналитики, самые востребованные специалисты в Вологодской области – менеджеры по продажам и работе с клиентами, администраторы, продавцы, водители и бухгалтеры. На менеджеров приходится 6,3% резюме, на администраторов 5,1%, на продавцов 3,8%. Далее идут водители (3,4%) и бухгалтеры (3,1).

В ТОП-10 востребованных специальностей также попали секретарь, помощник руководителя, ассистент (2,1%), менеджер по работе с партнерами (2%), офис-менеджер (1,8%), менеджер по закупкам (1,8%) и инженер-конструктор, инженер-проектировщик (1,8%)