6 медалей завоевали вологодские спортсмены на Всероссийских соревнования по джиу-джитсу

[ Спорт ]

6 медалей завоевали вологодские спортсмены на Всероссийских соревнования по джиу-джитсу, посвященных памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, которые прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге

Вологжане завоевали 2 "золотых", 3 "серебряных" и 1 "бронзовую" медаль.

Ксения Кушникова завоевала сразу две "золотых" медали. Девушка сначала одержала победу в разделе Файтинг (бои). А затем, вместе с Максимом Пискаревым заняла первое место в разделе дуо-системс (ката парное).

Турнир был финальным этапом перед предстоящим Чемпионатом Европы, который состоится в ноябре 2023 года в Хорватии в городе Загребе.
 

Теги: джиу-джитсу
Фото: https://vk.com/jiujitsuvologda
 

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