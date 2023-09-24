Вологодская осень бьет рекорды

Осень в Вологодской области в этом году бьет все рекорды. Об этом сообщили в Вологодском ЦГМС.

Так 23 сентября максимальная температура воздуха по области составила +23,+25 гр, повсеместно обновлены рекорды максимальной температуры за этот день:

в Вологде +24,5 гр побит рекорд 1983 г (+22,9 гр),

в Бабаево +23,6 гр, предыдущий рекорд +22,7 гр (2018 г),

в Вытегре +23,1 гр, что выше чем в 2018 году (+22,1 гр),

в Никольске воздух прогрелся до+24,5 гр, обновив рекорд 2018 г (+22,8 гр),

в Тотьме + 25,2 гр, что выше чем в 1983 г (+21,7 гр),

в В.Устюге + 24,2 гр, что выше чем в 2018 г (+23,1)