В Вологде в "Чистых играх" приняло участие рекордное количество жителей

В Вологде вновь установлен рекорд по количеству участников экоквеста «Чистые игры»

«Евразийский кубок чистоты» прошел 23 сентября в рамках международного проекта «Чистые игры». Команды приводили в порядок сразу 20 площадок в разных районах города.

«Город Вологда выбрал для себя экологическую повестку. До 2030 года Вологда должна стать самым экологически чистым городом в стране. Я рад, что наши жители это поддерживают и бережно относятся к городу. Сегодня на уборку вышли 620 команд, это более 2400 человек, что стало новым рекордом проекта. Это ребята из детских садов, школ, студенты, простые жители», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В парке Евковка участниками экоквеста стали местные жители. В районе ТОС «Элма» прилегающего к территории парка проживает более 10 тысяч человек, для которых важно сохранить место отдыха в чистом виде. А ученики школы № 18 в этом году присоединились к проекту в качестве организаторов. Ранее они неоднократно становились победителями соревнований.

«Практически вся наша школа тут. Конечно, культура отдыха у людей не очень развита, поэтому остается мусор, это видно. Выбрасывают даже диваны и кресла. Но мы проводим Кубки Чистоты два раза в год, и стараемся следить за чистотой», - говорит заместитель директора по ввоспитательной работе школы № 18 Елена Коряковская.

«С каждым годом тут все лучше. Раньше вывозили по два КАМАЗа колес. Сейчас обычная рабочая обстановка, есть бытовой мусор, который оставляют несознательные вологжане», - говорит председатель ТОС «Элма» Валентин Кацион.

С танцевальной разминки для участников «Чистых игр» началась уборка мусора в окрестностях Спасо-Прилуцкого монастыря. Затем сразу тринадцать команд рассредоточились по берегу, на территории площади перед монастырём и улицах жилого сектора.

У Дворца спорта на улице Конева тоже кипела работа. Как отмечают координаторы площадки, мусора всё еще много. Но увеличивается и количество участников, что помогает приводить в порядок территорию.

В рамках экоквеста участники соревнуются в сборе мусора, практикуя навык его сортировки. За количество собранного мусора, а также за найденные «артефакты», то есть необычные предметы, начисляются баллы. В рамках Кубка ведется рейтинг команд, и по итогам игр определяется лучшая. Результаты будут объявлены 24 сентября.

Проведение экологического проекта «Чистые игры» является частью масштабной федеральной программы «5 шагов для городов» по направлению экологии. В рамках программы, инициированной ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка», Вологда реализует проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды.

