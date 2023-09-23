В министерстве экономики спрогнозировали рост тарифов на ж/д перевозки и на газ

Министерство экономического развития прогнозирует рост тарифов на ж/д грузовые и пассажирские перевозки с декабря на 10,75%. Сообщает ТАСС.

"С учетом предложений отраслевых ФОИВ в предстоящем году изменится ряд тарифов. Тарифы на железнодорожные перевозки грузов - на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры), тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе (на перевозки в плацкартных вагонах) за исключением пригородных перевозок - на 10,75%", - говорится в материалах к социально-экономическому прогнозу, подготовленному Минэкономразвития.

С1 января 2025 года тарифы пассажирских перевозок в дальнем следовании вырастут на 7,5%, а с 1 января 2026 года - на 7,3%. Параметры индексации тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составят с 1 декабря 2023 года 12,8%, с 1 января 2025 года - 10,2%, с 1 января 2026 года - 9,6 %.

Параметры индексации, без учета надбавки на капитальный ремонт, для грузовых железнодорожных перевозок составят с 1 декабря 7,6%, с 1 января 2025 года - 5,2%, с 1 января 2026 года - 4,8%. Также для грузовых перевозок в 2024-2025 годах предусматривается введение надбавки на транспортную безопасность по 1% ежегодно.

Кроме этого вырастут цены на газ: