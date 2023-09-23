В Вологодской области появился еще один памятник Николаю Рубцову

В селе Никольском Вологодской области открыли памятник Николаю Рубцову.

В Никольском прошли детские годы поэта. Открытие памятника - стало одним из главных событий Всероссийского фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень», проходящего в Вологодской области.

Решение об установке памятника было принято на общественных слушаниях в селе Никольском. На реализацию проекта «И буду жить в своём народе!...» были выделены средства государственного гранта в сфере культуры Вологодской области в размере 1 млн рублей. Автором бронзовой скульптуры стал вологодский скульптор Николай Жуков.