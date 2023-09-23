В Вологодской области появился еще один памятник Николаю Рубцову

В селе Никольском Вологодской области открыли памятник Николаю Рубцову.
В Никольском прошли детские годы поэта. Открытие памятника - стало одним из главных событий Всероссийского фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень», проходящего в Вологодской области.
Решение об установке памятника было принято на общественных слушаниях в селе Никольском. На реализацию проекта «И буду жить в своём народе!...» были выделены средства государственного гранта в сфере культуры Вологодской области в размере 1 млн рублей. Автором бронзовой скульптуры стал вологодский скульптор Николай Жуков.
"Насколько сложно поставить памятник на селе? Оказывается, подобрать место, провести конкурс, усилиями жюри выбрать понравившийся проект скульптора и договориться с мастером - это только часть задачи. Ещё нужно залить основу для постамента, найти плиты, перевезти и уложить плиты через канавки, окружающие будущий сквер Рубцова, найти щебень подходящей фракции, найти щебень ещё одной фракции, найти мелкий отсев, заказать на пилораме доски, проконтролировать доставку щебня и досок, договориться с незаменимыми помощниками из числа никольчан, периодически вывозить создаваемый в ходе работ мусор, съездить в Вологду закупить саженцы для будущей клумбы, погулять по Николе в поисках полевых цветов для будущей клумбы, найти в кулуарах администрации округа фонарь, купить кронштейн к фонарю, привезти фонарь в Николу, договориться об установке, установить фонарь, найти грунт для подсыпки..." - поделились историей создания памятника сотрудники Дома-музея Николая Рубцова в селе Никольском.