Благоустройство парка ветеранов вышло на финишную прямую в Вологде

На 85 % выполнено благоустройство парка Ветеранов в Вологде

Благоустройство парка Ветеранов идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках первого этапа благоустройства подрядчик должен обустроить пешеходные дорожки, установить новую входную группу, малые архитектурные формы (МАФы), туалеты, систему видеонаблюдения, а также смонтировать современное освещение.

«Благодаря поддержке губернатора области Олега Кувшинникова из бюджетов трех уровней на благоустройство парка Ветеранов выделено 100 млн рублей. Основные работы на объекте выполняет компания «ГОАРА». Подрядчик знает наши требования, а они достаточно серьезные с точки зрения качества. Потому что проверяем не только мы как заказчик, но и технический надзор, авторский надзор, самое главное – работы контролируют жители этого микрорайона. Я очень рад, что нам удалось вернуть парк Ветеранов в муниципальную собственность после многолетней неудачной аренды и начать его ремонтировать. В дальнейшем планируем установить здесь аттракционы, различные активности для детей. Парк Ветеранов – это всенародно любимый парк, я уверен, что после благоустройства он станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Контракт с подрядчиком заключен на сумму около 86 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 31 октября, после чего будет проводиться приемка.

«Осталось завершить работы на центральной аллее, установить малые архитектурные формы, фонари, скамейки и другие элементы. В парке сделана вся вертикальная планировка. Также на территории высадим 39 кустов гортензии. Особо отмечу, что в парке Ветеранов появится система видеонаблюдения, она будет совмещена с системой «Безопасный город». По аллеям установят 28 камер, еще 4 отдельные камеры появятся в центральной зоне резиденции «Ладного терема». Все они будут выведены на наши парковые мониторы», – рассказал директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Процесс благоустройства парка Ветеранов проходит под контролем общественников, депутатов и прокуратуры. Встречи проходят раз в 2 недели.

«В целом можно сказать, что работы выполнены достаточно качественно, они идут по графику. Положена практически вся брусчатка. Здесь появится новая сцена, где будут проводиться различные концерты. А мамы с колясками смогут прогуливаться под кронами деревьев по аллее», – отметила депутат Законодательного Собрания Вологодской области Лариса Кожевина.

«Помимо регулярного наблюдения архитекторами за реализацией проекта, мы проводим встречи группы общественного наблюдения и рассказываем о том, как идет процесс благоустройства. Каждый раз проходит экскурсия по благоустроенным объектам, также собираются вопросы, комментарии, предложения, происходит обсуждение актуальных вопросов в рамках реализации проекта. В основном качество реализации и результаты устраивают горожан», – подчеркнула специалист АНО «Лаборатория развития городской среды» Виктория Гребелкина.

Парк Ветеранов в прошлом году одержал победу в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За его благоустройство проголосовали более 20 тыс. человек.

