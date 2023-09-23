Вологодское «Динамо» и «Торпедо-Владимир» поделили очки, сыграв в ничью 1:1 в 10 туре Чемпионата Второй лиги «Дивизиона Б».

Счёт открыли владимирские футболисты на 65-й минуте. Спустя ещё 17 минут вологжанам удалось совершить перехват, и Антон Бетюжнов сравнял счёт.

После этой ничье "динамовцы" набирают 14 очков, и временно сохраняют 9 место в турнирной таблице Группы 2. Но уже в воскресенье подопечных Сергея Свечкаря может подвинуть «Зоркий-Красногорск», если обыграет калининградскую «Балтику-БФУ». С калининградцами «Динамо-Вологда» в свою очередь сыграет в следующем туре, матч пройдёт в Вологде 1 октября.

