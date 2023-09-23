Вологодское «Динамо» и «Торпедо-Владимир» поделили очки, сыграв в ничью

[ Спорт ]

Вологодское «Динамо» и «Торпедо-Владимир» поделили очки, сыграв в ничью 1:1 в 10 туре Чемпионата Второй лиги «Дивизиона Б».

Счёт открыли владимирские футболисты на 65-й минуте. Спустя ещё 17 минут вологжанам удалось совершить перехват, и Антон Бетюжнов сравнял счёт.

После этой ничье "динамовцы" набирают 14 очков, и временно сохраняют 9 место в турнирной таблице Группы 2. Но уже в воскресенье подопечных Сергея Свечкаря может подвинуть «Зоркий-Красногорск», если обыграет калининградскую «Балтику-БФУ». С калининградцами «Динамо-Вологда» в свою очередь сыграет в следующем туре, матч пройдёт в Вологде 1 октября.
 

Теги: Футбол
 

Последние новости

На жителя Мурманской области, угнавшего корабль в Вологде, завели уголовное дело
В министерстве экономики спрогнозировали рост тарифов на ж/д перевозки и на газ
В Вологодской области появился еще один памятник Николаю Рубцову
Благоустройство парка ветеранов вышло на финишную прямую в Вологде
Вологодское «Динамо» и «Торпедо-Владимир» поделили очки, сыграв в ничью
Сады и дома нескольких поселков Вологодского округа все еще не подключили к отоплению
Ученые Вологодской ГМХА создадут удобрение из отходов птицефабрик
В Вологде местный житель угнал теплоход
Участники конкурса ко Дню основания Вологодской области могут выиграть фирменные рюкзаки Segezha Group
Многодетная мать из Череповца стала чемпионкой по бодибилдингу