Ученые Вологодской ГМХА создадут удобрение из отходов птицефабрик

ПУченые Вологодской ГМХА создадут органоминеральное удобрение из отходных материалов птицефабрик

Разработка поможет не только расширить ассортимент удобрений и повысить плодородие почвы, но и решить экологическую проблему утилизации побочной продукции животноводства - отходов птицеводства и, в дальнейшем, других предприятий региона.

В основе органоминерального удобрения – абсорбированный и гранулированный птичий помет. Это отход предприятий птицеводства, огромное количество которого получается ежедневно на птицефабриках. Помет можно использовать в качестве удобрения, однако необходимые для плодородия почвы элементы – азот, фосфор и калий – в нем очень концентрированы. Задача ученых - выровнять соотношение элементов питания, чтобы удобрение было наиболее благоприятно для почвенного плодородия и для питания сельскохозяйственных культур. Еще одна задача – сделать это удобрение экологичным.

«Важно, чтобы удобрение не вызывало нарушений в содержании нитратных форм азота в растениях, - отмечает декан факультета агрономии и лесного хозяйства Ольга Чухина, - Чтобы не происходило накоплений микроэлементов, которые относятся, в том числе, и к тяжелым металлам, в экосистеме агрофитоценоза».

Работа ведется по заказу крупного сельхозпредприятия Вологодской области, в ведении которого находятся две птицефабрики. Причем, по результатам химического анализа, содержание органических веществ в отходах этих птицефабрик существенно различается.

Задача ученых – оптимизировать это удобрение и предложить несколько вариантов.

«Если один из образцов пришел к нам с очень высоким содержанием калия, в минимальном количестве содержанием фосфора и в ничтожном количестве содержанием азота, то мы должны так подойти к этому вопросу, чтобы уже применить другие добавки: минеральные или органические вещества, которые бы дополняли это удобрение азотом, фосфором», - объясняет Ольга Чухина.

Работа началась в 2023 году. Заложено 4 эксперимента в производственных условиях на площади примерно 20 Га. Ученые сравнивают разные дозировки удобрения с абсолютным контролем - вариантом без удобрений, и опытом хозяйства – внесением сложного азотно-фосфорно-калийного удобрения. Еще 3 опыта заложены на учебно-опытном поле академии. Внедрение по результатам ученые планируют получить в следующем году, после закладки опыта с озимыми культурами.



