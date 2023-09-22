Многодетная мать из Череповца стала чемпионкой по бодибилдингу

Череповецкая мама троих детей Анна Башарова стала чемпионкой по бодибилдингу. В выходные она завоевала титул вице-чемпионки на турнире в Рыбинске и золото в Вологде.

По рассказам Анны она начала заниматься спортом, когда у нее появился второй ребенок. Сначала ей помогали в этом ролики в интернете. Женщина выделяла на спорт 30 минут каждый день.

Когда были видны уже первые результаты, Анна решила, что пора относится к тренировкам серьезнее и пошла заниматься акробатикой на пилоне. За четыре года тренировок ее фигура очень изменилась. И тогда череповчанка попала на первые соревнования.

Встреча с тренером по бодибилдингу и чемпионкой повлияло на желание Анны перейти в категорию фитнес-бикини.

Ее цель - получить профессиональную карту IFBB. Для этого Анне нужно стать чемпионкой на международном турнире