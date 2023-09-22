В Вологде приняты 25 отремонтированных дворов

В Вологде в этом году в программу ремонта дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» вошли 37 территорий. На данный момент приняты 25 дворов, еще три готовы и находятся в стадии приемки. В остальных ведутся работы.

Качество работ во дворах домов по ул. Разина, 21, 23, 25, а также по ул. Прокатова, 10 и ул. Городской Вал, 13 проверили представители администрации Вологды, депутаты и общественники. Это комплекс территорий, находящихся по соседству. В соответствии с проектом была расширена проезжая часть, увеличено количество парковочных мест.

«Мы расширили тротуар, сделали входные группы, расширили проезд в два раза, сделали асфальтированные площадки под урны. Прислушивались ко всем замечаниям жителей», – рассказал подрядчик Артем Кочнев.

Претензий к проведенному ремонту у местных жителей нет. Качество работ подтвердили и результаты проб асфальта, взятые на каждой из территорий.

«Ремонт дворов выполнен грамотно, с должным качеством, вовремя. Не вызывает сомнения, что результат долго будет радовать жителей этих домов», – отметил депутат Вологодской городской Думы Михаил Манык.

Жители сами участвуют в разработке проекта, актуализируют его детали с подрядчиком перед стартом работ, контролируют процесс ремонта, участвуют в приемке.

«В этом году мы ремонтируем 37 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это президентский проект, который реализуется при поддержке губернатора Олега Кувшинникова на средства бюджетов трех уровней. Всего в этом году на ремонты выделено около 280 миллионов рублей. Гарантия на проведенные ремонты по каждому из объектов составляет пять лет. На протяжении этого срока мы постоянно контролируем состояние территорий, и, если понадобится, подключаем подрядчика в рамках гарантийных обязательств», – отметил начальник Департамента городского хозяйства администрации Вологды Леонид Степанов.

Напомним, что федеральная программа реализуется в Вологде с 2017 года. За это время благоустроено более 270 дворовых территорий и ряд общественных пространств.