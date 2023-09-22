В Великом Устюге музейщики предложили запретить кормить голубей в центре города

В Великом Устюге сотрудники музея-заповедника хотят выйти с инициативой к администрации города о запрете на кормежку голубей на некоторых улицах. Дело в том, что сытые голуби портят фасады исторических зданий своим пометом и когтями. А улететь с мест, где их постоянно подкармливают местные жители, птиц не заставишь.

"Мы о летучих вредителях и доме Аленёвых (Поповых, Чебаевских) — поражающем красотой здании постройки XIX века. Это самый ранний для Великого Устюга образец ампирного дома. Удивительно убранство его фасадов: трёхчетвертные спаренные колонны, тематические барельефы и объёмные лепные маски. Это без преувеличения гордость Великого Устюга. Благодаря огромному объёму проведённых реставрационных работ удалось сохранить облик здания в его исторической окраске. Но. Ампир XIX века полюбили и голуби. Они не покидают насиженных мест на кровле и отливах окон. Птиц можно понять. Сердобольные горожане регулярно подкармливают их хлебом и семечками", - пишут сотрудники музея.

Тем временем, тротуары у дома Аленёвых, фасады и окна здания обезображены птичьим помётом. Помёт разъедает стены памятника архитектуры, которые представляют историческую и художественную ценность.Поясняют музейщики.

Они считают, что спасти ситуацию можно только перестав кормить птиц в центре Великого Устюга:

"Голуби от этого не пострадают. Они найдут пропитание. А вот здание, равно как и другие памятники архитектуры города, это поможет спасти. Музей-заповедник готов выйти с инициативой о внесении изменений в правила благоустройства, действующие на территории округа, с просьбой утвердить запрет на кормление птиц в исторической части города".

Сотрудники попросили принять горожан участие в небольшом опросе и высказать свое мнение по их инициативе. 87% горожан идею сотрудников музея поддерживают.

Интересно, что запрет на кормежку голубей, используют во многих городах мира. По той же причине - голуби портят облик городов. Например, запрет на кормление голубей в Лондоне введён в 2003 году. За нарушение положен штраф в размере до 100 фунтов стерлингов. В Венеции птиц запретили прикармливать в 2008 году. На площади Сан-Марко их огромное количество. Птичий помёт и загрязнения приносят администрации множество проблем, а венецианцы платят дополнительный налог на работы по очищению города от последствий голубиного нашествия. Один из крупнейших штрафов введён в Германии. За нарушение закона придётся выложить сумму до 500 евро. А в Испании запрещено не только кормление птиц, но и способствующие их привлечению действия. Так, молодожёнам запретили обычай осыпания рисом после бракосочетания.