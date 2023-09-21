Девушка из Вологды стала участницей «Новых Пацанок»

21 сентября на телеканале «Пятница!» стартуют «Новые Пацанки». Героини социального реалити лишены родительской любви и понимания окружающих. Они являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Девушки с непростыми судьбами придут на проект, чтобы проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей. Проект для них — последний шанс начать жить по-другому.

Среди участниц проекта оказалась девушка из Вологды – 26-летняя Алина Буслаева. Мать Алины погибла от рук мужа на глазах у дочери, девочку воспитала бабушка. В подростковом возрасте участницу попытался изнасиловать ее молодой человек, на фоне этого травмирующего события Алина быстро начала набирать вес, за что подверглась буллингу со стороны сверстников. Свои проблемы Алина привыкла заливать алкоголем. Девушка очень хочет завести семью, почувствовать себя красивой и любимой, и она надеется, что проект поможет ей в этом.

На протяжении трех месяцев Алина вместе с другими пацанками будет жить в Школе Леди. В работе над собой девушкам будут помогать директор Школы Леди Лаура Лукина, наставники проекта Татьяна Полякова и Мария Третьякова и психолог Любовь Розенберг.

В этом году Пацанок ждет новая форма — костюм темно-синего цвета с шотландской юбкой, синий галстук с голубыми полосками, черные гольфы и лоферы.