В экоквесте "Чистые игры" в Вологде примут участие более 400 команд

[ Общество ]

«Евразийский кубок чистоты» в рамках международного экологического проекта «Чистые игры» пройдет в Вологде в субботу, 23 сентября.

Масштабная генеральная уборка развернется на 20 площадках города. На участие в «Чистых играх» зарегистрировались уже 418 команд.
Экоквест начнется одновременно на всех площадках в 10:00. Подходить на регистрацию нужно к 9:30. Команды на время будут соревноваться в сборе мусора, практикуя навык его сортировки. За количество собранного мусора, а также за интересные «артефакты» начисляются баллы. В рамках Кубка ведется рейтинг команд, и по итогам игр определяется лучшая. 

 «Напомню, что экоквест «Чистые игры» реализуется с 2016 года и сегодня уже стал частью стратегии «ЭкоВологда». За это время было собрано свыше 107 тонн отходов, причем большая часть – по принципу раздельного сбора. В прошлом году «Чистые игры» в Вологде признали самыми масштабными в России. Уверена, на этот раз участников будет тоже много. Хочу отметить, что вологжане, в частности молодежь, активно внедряют в свою жизнь экопривычки. Приходите на «Чистые игры», вместе мы сделаем наш город чище», – рассказала начальник Управления молодежной политики Администрации города Вологды Яна Филиппова.

Для экоквеста определены следующие площадки:
1.    Парк Мира со стороны Заречья;
2.    Колледж связи (Советский пр., 137);
3.    Набережная р. Содемы (Псковская, 19);
4.    Ул. Набережная, с. Молочное;
5.    Территория р. Шограш за Дворцом спорта (Можайского, 60);
6.    Ул. Пугачева, 1 (Андреевский храм);
7.    Берег р. Содемы, мкр. Тепличный;
8.    Парк Евковка;
9.    Территория у Спасо-Прилуцкого монастыря;
10.     Ананьино (Ананьинская, 80);
11.     Пречистенская набережная (от дома №72 до моста 800-летия);
12.     Ул. Поселковая (от Гагарина до Ильюшина);
13.     Лоста – территория по ул. Центральной;
14.     Территория под «Ленинградским мостом» (ул. Ленинградская от дома №62 до дома №68);
15.     Станкозавод (ул. Залинейная, 24А);
16.     Лукьяново, парк 50-летия Октября;
17.     Ул. Карла Маркса (от ул. Саммера до Строительного колледжа);
18.     Парк на ул. Машиностроительной;
19.     Набережная возле ВМД «Слобода»;
20.     Сретенская церковь (Набережная VI Армии).

Для участия в экоквесте необходимо собрать команду от 2 до 4 человек. В анкете нужно указать ее название, контакты капитана и участников, выбрать территорию для уборки и одну из четырех категорий – детская (дошкольный возраст), школьники, общая и представители старшего поколения (65+). Зарегистрироваться можно здесь. 

Проведение экологического проекта «Чистые игры» является частью масштабной федеральной программы «5 шагов для городов» по направлению экологии. В рамках программы, инициированной ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка», Вологда реализует проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды. 

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