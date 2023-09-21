Жительница Череповца украла наследство дочери своего сожителя

Жительница Череповца сняла с карты своего умершего сожителя деньги, зная, что он их копил на квартиру дочери.

Справедливость восторжествовала в суде, куда обратилась мать наследницы. Женщина попросила суд взыскать с череповчанки 479 800 рублей в пользу ее дочери.

В иске она указала, что в феврале 2023 года приговором Череповецкого городского суда сожительница отца ее ребенка была признана виновной в причинении потерпевшей материального ущерба на сумму 479800 рублей, который до настоящего времени так и не возмещен.

"Из приговора следует, что осужденная в больнице получила вещи своего умершего сожителя, в том числе телефон с банковской картой. Зная, что единственной наследницей является его несовершеннолетняя дочь, осужденная сняла с банковского счета умершего вышеуказанную сумму. Череповчанке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев условно с испытательным сроком на тот же период. Указанные денежные средства мужчина копил на квартиру для своей дочери", - поясняют в пресс-службе судов Вологодской области.

Ответчик в судебное заседание не явилась.

Вожегодским районным судом исковые требования удовлетворены.