Вологодским водителям предлагают перевести машины на газ

[ Общество ]

Вологодским автовладельцам предлагают рассмотреть варианты перевода автомобиля на газ

Проект «Народное топливо» инициирован компанией «Газпром газомоторное топливо». В рамках проекта предлагается переоборудовать автомобиль для возможности использования метана со скидкой в 100% либо зафиксировать льготную цену на заправку в размере 14 рублей за один кубометр, а также получить от компании 70 тысяч бонусов, где каждый бонус равняется одному рублю.

«Кроме того, для развития рынка газомоторного топлива в Вологодской области между компанией и Правительством региона заключено соглашение. Главная цель - сокращение вредных выбросов в атмосферу и снижение транспортных расходов. Метан в два с половиной раза дешевле бензина и почти в три раза – дизеля. Сегодня в Череповце завершается строительство второй газомоторной заправочной станции. Готовность объекта 90%», - отметил первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Объект на улице Боршодской в городе металлургов и химиков возводится рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом. Рядом находится база основного городского пассажирского перевозчика – автоколонны №1456. Предприятие использует на маршрутах газомоторные автобусы. С вводом новой заправки водителям больше не придется делать крюк в несколько километров, чтобы заправиться. Строящаяся станция также будет удобна для транзитного транспорта и такси. Ежедневно здесь смогут заправляться более 200 автомобилей.

«В рамках федерального проекта «Чистый воздух» Правительством РФ утвержден комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Череповец – один из участников программы. В перечне основных направлений работы, в том числе, и перевод транспорта на экологические виды топлива, и обновление транспортного парка, - напомнил Дмитрий Горбачев. - На сегодняшний день в регионе семь газовых заправок. Эту работу необходимо продолжать и расширять заправочную сеть альтернативного и более экологичного топлива».

Для участия в проекте «Народное топливо» необходимо отправить заявку на электронную почту [email protected] или позвонить на горячую линию 8-800-234-51-51.

Теги: газ газомоторное топливо
 

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